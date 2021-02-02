يكشفان أسرار الزواج الناجح بعد 80 عاماً من الارتباط

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

متحابان منذ الصغر، تزوجا ليصبحا أعتق الثنائيات في بريطانيا، وقد احتفلا بالعيد الثمانين لذكرى ارتباطهما مؤخراً بالحديث عن أسرار الزواج الناجح.

رون، البالغ من العمر 100 عام وبيريل غولايثلي التي تصغره بعامين فقط، التقيا حين كانا مجرد مراهقين، تطورت علاقتهما وتوجت بالزواج في عام 1941، حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.

تقول بيريل إن سرّ الزواج السعيد يكمن في عدم السماح للمشاجرات بأن تطول، أما الحديث عن المشكلات فأمر أساسي لإدامة الزواج وتعزيز الارتباط.

وتعزو بيريل سر نجاح حياتها الزوجية الطويلة إلى اعتماد أسلوب حياة صحي.

من جهتها، تصف الابنة سو جونسون السبعينية، والديها بالثنائي الرائع، ولا سيما «أنهما لا يزالان متحابين جداً».

وتضيف إنها تعلمت الحب ونجاح العلاقات من والديها، اللذين أنجبا فتاتين فقط، ولديهما اليوم ستة أحفاد و10 من أولاد الأحفاد وحفيد للحفيد.