إحالة سفاح في مصر قتل زوجته و3 آخرين إلى المحاكمة

المصدر: البيان الإلكتروني

أحالت النيابة العامة في مصر سفاحاً قتل زوجته وثلاثة آخرين إلى المحاكمة.

وأمر النائب العام المصري، اليوم، بإحالة المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمداً أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت النيابة، بحسب موقع صحيفة "الشروق"، قد أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهداً، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم.

هذا إضافة إلى ما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلاً عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.