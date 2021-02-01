"فتاة التيك توك" حنين حسام تتنفس هواء الحرية

المصدر: البيان الإلكتروني

أفرجت أجهزة الأمن المصرية عن حنين حسام، المعروفة إعلامياً بـ"فتاة التيك توك".

وجاء القرار بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيل حنين، تنفيذاً لأمر المحكمة التي رفضت استئناف النيابة العامة على إخلاء سبيلها، وأيدت إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك وفق ما نشر موقع صحيفة "الدستور".

وأودعت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة أسباب حكمها الصادر يوم 12 يناير الجاري ببراءة "فتاة التيك توك" من الاتهامات المنسوبة إليها بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع، وإعلان عقد لقاءات مخلة بالآداب العامة.

وألغت المحكمة عقوبتي حبسها وتغريمها على ذمة القضية، وصدر الحكم برئاسة المستشار عمرو عبد القادر صبري، وعضوية المستشارين محمد حسين غيتة وعمرو حسين عباس.