ما علاقة عادل إمام بسرقة 6 كيلو ذهب في مصر ؟

شهدت مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية في مصر ،حالة سطو على محل ذهب من قبل مجهولين، حيث قام اللصوص بسرقة محل الذهب عن طريق ثقب السقف من شقة أعلى المحل وذلك على نفس طريقة فيلم "لصوص لكن ظرفاء" الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام والراحل أحمد مظهر.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا بسرقة مشغولات ذهبية بلغت 6 كيلو غرامات من محل ذهب يعود لتاجر يدعى يوسف الأزهري، وبمعاينة المحل تبين أن اللصوص قاموا بعملية السطو من خلال فتحة بسقف الشقة التي تعلوه.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد كشفت التحريات بعد معاينة الشرطة، أن اللصوص اقتحموا الشقة العلوية التي غاب عنها أصحابها لسفرهم، وقاموا بثقب فتحة في أرضيتها، حيث تسلقوا منها عبر الحبال إلى الأسفل، مستغلين إغلاقه للإجازة وسرقوا كميات كبيرة من الذهب.

وقررت الأجهزة الأمنية تشكيل فريق لكشف ملابسات الحادث، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في المكان والشوارع المحيطة، والاستماع لأقوال الجيران، وفحص المسجلين، والمشتبه بهم في دائرة القسم، والعاملين بالمحل، والمترددين عليه خلال الفترة الماضية.