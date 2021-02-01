موقف إنساني .. مدير مدرسة يعمل في وظيفة بدوام جزئي لمساعدة طلابه المحتاجين

المصدر: البيان الإلكتروني

قرر مدير مدرسة أن يعمل بدوام جزئي من الساعة العاشرة ليلا حتى السابعة صباحا لتحقيق هدف نبيل يتمثل بمساعدة الطلاب المحتاجين ممن لا مأوى لهم، وذلك حسبما ذكر موقع "آيوتنس نيوز".

وبحسب الموقع فإن، هنري داربي مدير مدرسة في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية، يعمل في متجر "وول مارت"، ثم يخرج ليذهب مباشرة إلى مهمته الأصلية في مدرسته.

ووفقا لقناة الحرة، قال داربي: "بعد أن اكتشفت وجود طلاب مشردين في مدرسته قررت جمع المال وتقديمه لهم حتى يجدوا مكاناً يؤويهم وبالتالي تتوفر لهم أجواء صحية للدراسة".

وأضاف: "قبل عامين، كان لدي طالبان ينامان تحت الجسر، وكانت هناك حالة أخرى تتمثل في نوم أم وابنتها في سيارتهما، وكذلك شهدت وضعا صعبا لطالبة سابقة كانت بحاجة ماسة لتدفع فواتير الماء والكهرباء.

وأشار إلى أنه لمساعدة المحتاجين بدأ العمل في أحد متاجر "وول مارت"، ثلاث ليال في الأسبوع، حيث كان يخزن البضائع على الرفوف من الساعة 10 مساءً حتى 7 صباحًا.

وقال: "لقد تعلمت ما إذا وجدت يديك شيئًا تفعله، افعله. لذلك جئت إلى نفسي وقلت، 'ربما أحتاج إلى وظيفة أخرى من حيث العمل بدوام جزئي".

ولدى انتشار قصته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلقى ذلك المدير النبيل تبرعات من كافة أنحاء أمريكا قدرت بمئة ألف دولار، وبالإضافة إلى ذلك تبرع متجر "وول مارت" أيضا بخمسين ألف دولار أمريكي لصالح المدرسة التي يعمل فيها داربي.