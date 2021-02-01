الأمن الأردني ينقذ طفلة معنفة من والدتها

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إن العاملين في إدارة حماية الأسرة، وعلى ضوء نشر صورة لطفلة والادعاء بتعرضها للاعتداء بالضرب من قبل والدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد باشروا منذ يوم أمس الأحد بالتحقيق فيما نشر.

وأفاد الأمن العام بأن إدارة حماية الأسرة تحركوا إلى مكان سكن الطفلة، إلا أنهم لم يجدوا أحداً في المنزل، وفي المساء، تم الذهاب مرة أخرى إلى المنزل واصطحاب الأم وأطفالها ومن ضمنهم الطفلة التي ظهرت صورتها إلى قسم حماية الاسرة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن كافة الأطفال كانت حالتهم الصحية جيدة، وسيتم عرضهم على الطبيب للكشف عليهم، كما وسيتم فتح دراسة اجتماعية للعائلة لمتابعتها باستمرار والتأكد من سلامتهم وعدم تعرضهم لأي نوع من أنواع الاعتداء وإجراء المقتضى القانوني إن لزم الأمر.