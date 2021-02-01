سعودية تجبر طفلها على ارتداء ملابس الفتيات لسبب غريب

المصدر: البيان الإلكتروني

لقيت صورة متداولة لطفل سعودي يرتدي ملابس فتيات، غضباً واسعاً، بعد أن أجبرت الأم طفلها على ارتداء هذه الملابس، وتصويره بغية زيادة عدد المتابعين على صفحتها.

ووثّقت الصورة، ارتداء الطفل لملابس فتيات وقيام والدته بتصويره ونشر ذلك على قنوات التواصل، في محاولة منها لزيادة أعداد المتابعين، الأمر الذي أبدى رواد التواصل الاجتماعي غضبهم الشديد تجاهه، وتعاطفهم مع الطفل.

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مع هذه الواقعة، وأكد أنه يجرى حالياً العمل على إتمام الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.