تعاطف كبير مع عامل توصيل سعودي احتالت عليه زبونة بـ 500 ريال

المصدر: البيان - أحمد قوجة

تعرض عامل توظيف سعودي فقير إلى عملية نصب لجهله بطريقة تفعيل بطاقة "آي تيونز" الخاصة بشراء وتنزيل الأغنيات والأفلام على هاتف آيفون. فلدى تصويره للفاتورة وإعطائها للعميلة نسخت الرقم الموجود فيها واستخدمته، دون أن تعطي العامل ثمن البطاقة.

ولاقى فعل الزبونة استنكاراً واسعاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعاد أحد الناشطين السعوديين نشر فيديو لذلك العامل في "تويتر" وهو يحذر غيره من الخطأ الذي وقع فيه.

وأوضح عامل التوصيل أنه اشترى البطاقة من أحد المتاجر وأنه اعتقد أن الرقم السري داخل البطاقة الكرتونية، وتفاجأ بالزبونة ترفض استلام البطاقة ودفع المبلغ، فحاول إعادته إلى المتجر، إلا أن المتجر رفض وقال إنها ثالث عملية نصب تتم بنفس الطريقة وبنفس اليوم، ونبه العامل ألا يرسل الفاتورة مرة ثانية إلى الزبون.

واشتكى عامل التوظيف أن عمله اليومي لا يدر عليه أكثر من 140 ريالاً في اليوم، وجاءت هذه العميلة ونصبت عليه بـ 500 ريال.

وبعد أن زودت شركة التوصيل العامل بمعلومات الزبونة ذهب إلى قسم الشرطة ليشتكي عليها.