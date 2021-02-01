ألقاها من الطابق الثاني وهي رفضت الادعاء عليه.. وفاء زوجة مصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

مصري يلقي زوجته من الطابق الثاني وهي ترفض الادعاء عليه!

قابلت زوجة مصرية جحود زوجها وعنفه بالمزيد من الصبر والوفاء، حيث رفضت زوجة ثلاثينية الادعاء على زوجها بعدما ألقاها من الطابق الثاني من شقتهم في محافظة الإسماعيلية مساء أمس الأحد.

ونقلت المرأة التي تعرضت للسقوط من شرفة منزلها إلى المستشفى في حالة إعياء ومصابة بكدمات وكسور بالجسم، وفق ما أورد موقع "اليوم السابع" المحلي.

وقال شهود عيان بالمنطقة، إن مشادة وقعت بين الزوج وزوجته سقطت خلالها من شرفة الطابق الثاني في منطقة المحطة الجديدة التابعة لحي أول الإسماعيلية.

وأضافوا "الزوجة رفضت ركوب سيارة الإسعاف فور وصولها إلا برفقة زوجها، ووصل أهلها لمكان الحادث بعد تحرك سيارة الإسعاف".

وأكدت مصادر أمنية، أن الزوجة لم تتهم الزوج بإلقائها من "شرفة المنزل"، ولم ترغب في تحرير محضر في قسم الشرطة حتى لا يتم القبض عليه أو يتخذ ضده أي إجراءات عقابية.