شاهد.. الفراشات تمنع مصوراً فوتوغرافياً من إنجاز عمله

المصدر: البيان الإلكتروني

واجه المصور الفوتوغرافي روبرت كامبل بعض المشكلات الفنية أثناء التقاط صورته في كامبوت بكمبوديا خلال عمله على فيلم وثائقي عن الفراشات، حيث اقتربت منه المئات من من فرشات ميليونيا باساليس الصغيرة، التي خطته رأسه حتى أخمص قدميه.

وانتظر روبرت كامبل بجبل بوكور لأكثر من ساعة حتى باشر التصوير بعد أن ابتعدت عنه هذه المخلوقات الجميلة، وفق (futurasciences).