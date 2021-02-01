(فيديو) في الصين.. الكونغ فو بعد المدرسة

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتلميذ ابتدائي بمقاطعة هونان وسط الصين 12 يناير، وهو يمارس رياضة الكونغ فو بعد انتهاء الفصول.

قال مدرب الطفل إنه يتعلم رياضة الكونغ فو منذ عام، وكان هذا هو اليوم الأول الذي يمارس فيه هذه الحركات الجديدة، معتبرا أن أداءه كان جيدا، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الشعب" الصينية.