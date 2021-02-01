3 آلاف قدم انحداراً على دراجة هوائية

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

يمتلك الدرّاج الإسكتلندي، داني ماكسكيل، ما يمكن اعتباره مستوى براعة وشجاعة خارقين، فهذا الدرّاج الذي يمارس ركوب الدراجات منذ 12 عاماً يمكنه فعل أي شيء بدراجته، مثل الشقلبة إلى الخلف على كرات مطاطية والسير على مختلف معدات الصالة الرياضية.

وفي أحدث فيديو له، ينزل بدراجته جبلاً شديد الانحدار، ويفعل ذلك بجرأة مثيرة للإعجاب لمن يهوى المخاطر.

تطلب تصوير الفيديو حمل دراجته إلى قمة الجبل على ارتفاع 3 آلاف قدم، وذلك قبل البدء برحلة النزول جانب سلسلة جبال «دوب سلابس» الصخرية الأشبه بألواح ملساء على جزيرة سكاي في اسكتلندا.

وفقاً لموقع «نيردست»، يجد متسلقو الجبال رحلة نزول تلك الألواح بـ«المهمة معتدلة الصعوبة»، في العادة، إلا أنها ليست كذلك بالنسبة إلى سائق دراجة.

وقد قال ماكسكيل في مقطع الفيديو: «توفر تلك المنطقة النائية بعضاً من أشد التضاريس انحداراً على الإطلاق، بالإضافة إلى خلفية مذهلة لفيلم الفيديو».