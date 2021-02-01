مهرجان سينمائي لممرضة واحدة

المصدر: (مارستراند (السويد) - أ ف ب)

لم يكتفِ أكبر مهرجان سينمائي في الدول الإسكندينافية، بإحياء دورته الجديدة عبر الإنترنت، بسبب جائحة «كوفيد 19»، بل قرر إقامة العروض حضورياً أيضاً، ولكن لشخص واحد، هو ممرضة اختارها من بين آلاف المرشحين، ستشاهد بمفردها كل الأفلام، على جزيرة صغيرة معزولة عن العالم، تقع قبالة الساحل الغربي للسويد.

لا تتعدى مساحة جزيرة هامنسكار الصخرية، التي تعصف بها الرياح، 250 متراً طولاً، و150 متراً عرضاً، تنتصب عليها منارة حمراء اللون، تسمى «باتر نوستر»، وتحتها بضعة بيوت صغيرة.

في هذا المكان البعيد عن صخب غرفة الطوارئ، التي تعمل فيها على الاعتناء بمرضى فيروس «كورونا»، في أحد المستشفيات، ستتمتع السويدية ليزا إنروث (41 عاماً)، على مدى أسبوع، بامتياز مشاهدة 70 فيلماً، تتنافس ضمن مهرجان «غوتنبرغ» في منزل حارس المنارة السابق، الذي تم تحويله فندقاً صغيراً.

وروَت ليزا قبيل وصولها السبت إلى المنتجع، أنها تقدمت بطلب ترشّحها لحضور المهرجان، بهدف الحصول على استراحة قصيرة من حياتها اليومية، التي تطغى عليها الأزمة الصحية منذ نحو عام.

وقالت إن هذه المرحلة «كانت منهكة»، معتبرة أنها تالياً «فرصة ممتازة لأخذ قسط من الراحة والتفكير في العام الذي انصرم». ولا يمكن الوصول إلا بالقارب أو بالمروحية إلى الجزيرة، التي لا تتوافر على خدمة الإنترنت.