«الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تباشر العمل بأحدث نموذج لعربات البث الخارجي

المصدر: الشارقة - البيان

باشرت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون العمل بعربة النقل التلفزيوني الخارجي، التي تعمل بنظام (IP 4K) والتي تعد الأولى من نوعها في هذا النظام في الدولة ومنطقة الخليج، والتي دشنها مؤخراً سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وتشتمل العربة على أنظمة تشغيل من طراز (IP 4K) تتضمن أنظمة مزج الصوت والصورة المستخدمة في النقل التلفزيوني الخارجي مع أجهزة احتياط لها، بالإضافة إلى ثماني كاميرات بتقنيات ودقة عالية مع إمكان إضافة أربع كاميرات أخرى إضافة لنظام ماتريكس وهو هنا (SWITCH CORE ) من أحدث وأرقى الأنظمة في مجال IP.

وتتضمن العربة غرفتين للتعليق الصوتي، ووحدة مونتاج، وأنظمة متطورة في التكييف وفق أعلى المعايير والمواصفات التي تتوافق مع العوامل الجوية في منطقة الخليج، في حين يبلغ طولها 12 متراً وعرضها 2.5 متر، مع إمكان التوسعة من الجانبين ليصل عرضها إلى 4 أمتار.