النجم الهندي ماهيش بابو: دبي آمنة لتصوير فيلمي المقبل

المصدر: دبي - البيان

بعد تأجيل تصوير فيلمه لمرات عدة، باشر ممثل الأفلام الهندية، ماهيش بابو، منذ أيام قليلة بتصوير فيلمه المقبل «ساركارو فاري باتا» في مدينة دبي، قائلاً لإحدى وسائل الإعلام المحلية إنه يشعر بالأمان في تصوير فيلمه في دبي.

وقد أفيد أن فريق العمل سيعمد إلى تصوير بعض المشاهد في المدينة حتى نهاية يناير.

وقد تحدث بابو عن سير العمل قائلاً إن الطاقم يشعر بالأمان في المدينة أثناء التصوير أخذاً في الاعتبار البروتوكولات التي تعتمدها دبي في مواجهة «كوفيد 19».

وأضاف النجم الذي نزل دبي مع زوجته نامراتا وأولاده غوثام وسيثارا، «إن دبي مكان جميل وقد سبق أن زارها مرات عدة في الماضي».

يذكر أن الفيلم الذي يصوره بابو من النوع التشويقي الكوميدي من تأليف وإخراج باراسورام بيتلا، وتظهر في بطولته الممثلة والعارضة الهندية كيرثي سوريش، ومن المقرر إصداره في منتصف يناير 2022.