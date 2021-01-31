9 قتلى في انفجار ضخم وإطلاق نار في مقديشو

المصدر: وكالات

قال شهود إن ما يُشتبه بأنه هجوم انتحاري بسيارة ملغومة وقع بالقرب من نقطة تفتيش في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأحد أعقبه دوي إطلاق نار في محيط فندق مجاور.

وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من تسعة أشخاص، ودمر تفجير انتحاري بسيارة ملغومة مدخل فندق " أفريك "، في وسط العاصمة مقديشو، وأعقبه إطلاق نار كثيف.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وقال صاحب متجر يُدعى علي عبد الله لرويترز عن الحادث الذي وقع في منطقة الكيلومتر الرابع المزدحمة بالمدينة الساحلية "انفجرت سيارة مسرعة قرب الفندق ونقطة التفتيش. الانفجار هز المنطقة وأعقبه إطلاق نار كثيف".

وأضاف "أظن أن المسلحين دخلوا فندق أفريك. هذا هو المكان الذي يدور فيه تبادل إطلاق النار الآن".

وشاهد صحفي من رويترز قوات الأمن تحاصر المنطقة، حيث يتم تفتيش السيارات المتوجهة إلى المطار. ويجتمع الساسة بانتظام في هذا الفندق.