الكويت..سجن رجل أعمال وسيدة أعمال روسية 15 سنة

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الأحد، بحبس رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل ( KGL للاستثمار) سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازريفا 15 سنة مع الشغل والنفاذ في قضية "KGL".

وبحسب " الراي" الكويتية أوقفت الأجهزة الأمنية سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازاريفا، قبل عامين، بعد أن تقدم وزير المواصلات الكويتي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام في أكتوبر 2015، حول ما اكتنف العمل في الموانئ من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ 21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).

وتولت لازاريفا منصب الشريك الإداري لصندوق رابطة الكويت والخليج للنقل واعتقلت في عام 2017، وأدينت بتهمة اختلاس أموال من هذا الصندوق.