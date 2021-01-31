بخطوات بسيطة.. شابة تفقد 50 كيلوغراماً من وزنها

المصدر: البيان الإلكتروني

بخطوات بسيطة وخلال عام واحد استطاعت الشابة مارثا إليزوندو خسارة 50 كيلوغراماً من وزنها لتصبح رشيقة بعدما كانت تعاني من البدانة حيث وصل وزنها إلى 114 كيلوغراماً.

وبحسب شبكة إيه بي سي الأميركية، استطاعت إليزوندو التخلص من الوزن الزائد باتباع عدة خطوات بسيطة.

وروت الشابة قصتها لبرنامج «صباح الخير يا أمريكا» بأنها بدأت في عام 2017 عندما قامت بقياس وزنها ووجدت أنه 114 كيلوغراماً وهو الشيء الذي أبكاها، وقالت إنها شعرت بالحزن حيث لم تصدق أن وزنها زاد إلى ذلك الحد بهذه السرعة وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وأضافت أنها بدأت في تغيير عاداتها الغذائية في 1 يناير 2018 وبعد عام استطاعت فقدان 50 كيلوغراماً بحلول فبراير 2019. وأوضحت أنها عندما بدأت كانت لا تريد إجراء تغييرات جذرية.

وذكرت أن نظامها الغذائي السابق كان يعتمد على تناول الوجبات السريعة حيث كانت تأكل بيتزا كاملة بمفردها، ولكنها قررت لاحقا أن تقوم بإعداد الوجبات في المنزل أكثر، وأن تحد من تناول الوجبات السريعة لتصبح مرتين في الأسبوع.

وتابعت أنه في الشهر التالي، بدأت أن تتجول، وبعد شهر، بدأت في استخدام جهاز المشاية اليدوية لمدة 30 دقيقة يومياً، وفي أبريل بدأت في استعماله في الركض.

وأوضحت أنها بدأت في زيادة مسافات الجري مثلاً من 5 كيلومترات إلى 10 كيلو.

وذكرت أنها ابتعدت عن التواصل الاجتماعي خلال تلك الفترة حيث كانت صحتها بها الأولوية وكان هذا يعني تجنب تناول الوجبات مع العائلة والأصدقاء.

وقالت: «إنهم يعرفونني وعرفت أنهم إذا رأوني أطلب سلطة سيسألون لماذا لهذا أردت تجنب هذا الوضع»، وتابعت أنها بعدما خسرت الوزن الزائد عادت مجدداً لهم.

ولفتت إلى أنها كانت تقضي ليالي الجمعة في ممارسة الركض وشرب الماء.

ولفتت إلى أنها استخدمت تطبيقاً لتتبع الوجبات اسمه My Fitness Pal ساعدها على إنقاص وزنها والحفاظ على عدم زيادته، ووصفته بأنه «صديقها المفضل».

وقالت: «لقد تطلب الأمر الكثير من الانضباط»، وأكدت أن تلك التجربة علمتها أن تحب نفسها، وهذا كان الجزء الأصعب بها.

وقالت: «تعلمت أن أحب نفسي في كل وزن»، وأضافت: «الكثير من الناس يقولون إنهم سيكونون سعداء عندما يصلون إلى وزن معين لكن عليك أن تتعلم أن تحب نفسك في كل مرحلة».

وأكدت: «مع كل هدف تحققه، يساعدك حب ذاتك في الوصول إلى الخطوة التالية».