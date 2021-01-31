بالفيديو.. ملكة جمال تضطر للعمل في المقاهي تغسل الصحون وتقشر الثوم

المصدر: البيان الإلكتروني

كثيرة هي القصص التي يتحول فيها الجمال من نعمة لصاحبته إلى نقمة ينغص عليها سبل العيش، وهذا المثل ينطبق على ملكة جمال كازاخستانية اضطرت للعمل في غسل الصحون وتقشير الثوم هرباً من التحرش.

حيث أفاد موقع "365info"، بأن جلنور نورتازا "ملكة جمال مدينة كيزيلوردا لعام 2017"، والمشاركة في مسابقة "ملكة جمال كازاخستان"، اضطرت للعمل في أحد مقاهي المدينة.

ونشر الموقع مقطع فيديو تظهر فيه الفتاة وهي تقشر الثوم وتغسل الأطباق في مطبخ أحد المقاهي في مدينة كازيلوردا.

وذكر بعض معارف الفتاة أنها تمر بحالة معيشية صعبة، لأنها باتت يتيمة وتضطر للإنفاق على نفسها. وبسبب جمالها، يصعب عليها العثور على عمل لائق، لأن النساء يغرن منها، وغالبا ما يقدم الرجال عروض غير لائقة لها، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".