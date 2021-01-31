الرغبة بالإنجاب يدفع سعودية إلى شكاية زوجها العقيم لوزارة العدل

المصدر: البيان الإلكتروني

طالبت امرأة من وزارة العدل السعودية بفسخ عقد زواجها، وذلك بعد أن اكتشفت أن زوجها تزوج قبلها مرتين ولم ينجب، وعللت المرأة طلبها برغبتها بأن تصبح أماً، وشكت المرأة زوجها عبر حساب الوازرة في "تويتر".

وقالت المرأة إنها اكتشفت بعد مرور عام من ارتباطها بزوجها، أنه لا ينجب، وأثبتت التحاليل الطبية ذلك، مفيدة بأن زوجها سبق أن تزوج قبلها اثنتين، وهي الزوجة الثالثة، مبدية رغبتها بفسخ النكاح لرغبتها بالإنجاب. وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.

بدورها تفاعلت الوزارة مع مشكلة المرأة وطلبت منها الدخول على الرابط التالي (https://nagazcourtsportal.moj.gov.sa) والضغط على أيقونة «طلب جديد» ثم اختيار التصنيف الرئيسي «أحوال شخصية»، واختبار التصنيف الفرعي «دعاوى النكاح والفرقة»، ونوع الدعوى «فسخ نكاح» وإكمال تعبئة الصحيفة.

يذكر أن وزارة العدل قد أفادت بأنه يمكن للزوجة رفع دعوى (فسخ نكاح - خلع - إثبات طلاق ضد الزوج إذا وقع الطلاق) وذلك بالتقدم بالطلب عبر الرابط التالي (https://najiz.sa/applications/landing/service/1)، أما إذا رغب الزوج بإثبات الطلاق فيتم تقديم طلب إلكتروني «توثيق طلاق» عبر الرابط التالي: (https://inhaatportal.moj.gov.sa/).