السعودية .. أمر بالقبض على أب عنف ابنته

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر النائب العام في المملكة العربية السعودية بالقبض على شخص بعد توافر الدلائل الكافية على ارتكابه جريمة تعنيف ضد ابنته في مدينة جازان وفق ما صرح به مصدر مسؤول في النيابة العامة.

وأوضحت النيابة، أن هذا الإجراء يأتي بعد تلقي مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بلاغاً عن تعرض طفلة للتعنيف من والدها. موضحاً أن النيابة العامة ستطالب بإيقاع العقوبات الجزائية النظامية المشددة بحقه وفق صحيفة المدينة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة وتشاركها جهات الضبط الجنائي في المملكة، تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الإنسان، وتحميه من كل أشكال التعنيف أو الإساءة.

وحذر من اتخاذ وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتشهير، مضيفاً أن جميع جهات الضبط الجنائي بما فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لديها منصات خاصة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.

من ناحية اخرى ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن خدش حياء امرأة. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني أنه إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يوثق قيامه بتوجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة، ونشر ذلك على حسابه، تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد هويته والقبض عليه.

وأوضح أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.