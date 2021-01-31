تحقيقات عاجلة مع وسائل إعلام في مصر أساءت إلى المجتمع

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بإحالة وسائل إعلامية إلى تحقيقات عاجلة.

وشمل القرار عدداً من المواقع والصحف بسبب الإسراف في نشر القضايا الأخلاقية التي تسيء إلى المجتمع دون سند من القانون، وفق ما ذكر موقع صحيفة "اليوم السابع".

وقال المجلس، في بيان عاجل، إنه يجري في الوقت الراهن رصداً دقيقاً لجرائم النشر غير الأخلاقية، إلى جانب الشكاوى التي تلقاها من المواطنين ومن ذوي الشأن، موضحاً أنها جميعاً تستنكر الخوض في سمعة وأعراض المواطنين البسطاء جرياً وراء جذب الجمهور.

وأكد ضرورة الوضع في الاعتبار لخطورة انتهاك الحرمات المقدسة واستباحة الأعراض التي لم تثبت إدانتها، مشدداً على أن دور وسائل الإعلام الدفاع عن الأبرياء لا انتهاك الدستور والقانون.

يُذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر في حالة انعقاد دائم لبحث ومناقشة المخالفات والتجاوزات التي تُبث على وسائل الإعلام المختلفة.