أعجوبة إنشائية فوق قمة جبل مشقوق

المصدر: (إعداد- نهى حوا)

هناك معبدان على جبل «فانجينغ» في جنوب غرب سلسلة جبال وولينغ بالصين، هما موطن أحد أكثر المشاهد غرابة على كوكب الأرض، وقد شيدا على قمة صخرية مستدقة مشقوقة باسم «قمة السحاب الحمراء الذهبية»، وقد تم وصلها بجسر مقوس.

وفقاً لموقع «أوديتي سنترال»، يعود تاريخ المعبدين إلى سلالة مينغ قبل 500 عام، وإلى الآن يبقى لغزاً كيف تمكن بناته من حمل المواد المطلوبة لتشييده دون التكنولوجيا الحديثة، علماً أنه استخدمت في بنائه مواد كالبلاط الحديدي من أجل مقاومة الرياح العاتية والبيئة القاسية.

وفي سبيل الوصول إلى الموقع، يتعين على زواره أولاً تسلق أكثر من 8 آلاف درجة للوصول إلى الجانب الجنوبي، ثم السير عبر جسر لزيارة المعبد الآخر على الجانب الشمالي. ويمكنهم أثناء تسلق الدرجات على طول المنحدر الاستمتاع بالنقوش القديمة من سلالتي مينغ (1366 - 1644م) وكينغ (1644 - 1911م) والتي تعبر عن تبجيل الجبل المقدس من قبل السكان المحليين الذين شقوا طريقهم عبره منذ قرون.

يذكر أن تلك المنطقة تعد من مواقع الجذب السياحي الأكثر شعبية في الصين.