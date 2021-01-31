معرض فني بريطاني تحتضنه النوافذ والشرفات جوهره التفاؤل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

قامت المتاحف وكبار الفنانين الطليعيين، أخيراً، بدعوة الجمهور البريطاني للمشاركة فيما يأملون أن يشكل أضخم معرض فني أقيم يوماً. وقد أطلق مبادرة المعرض الفني الضخم السير أنطوني غورملي، حيث طلب كما أشار موقع «ياهو» من الناس أن يبدعوا التحف الفنية في المنزل ويضعوها على النافذة أو في الحديقة.

وأشار نحات ملاك الشمال الشهير إلى أنه يطمح لخلق معرض يلف البلاد بأسرها، معرض عن الخيال والتفاؤل مستوحى من مشاهد ألوان قوس قزح التي صنعها الناس احتفاءً بطاقم هيئة الخدمات الصحية الوطنية وموظفي الرعاية الصحية خلال فترة الإقفال الأولى.

وقال أنطوني في أحد تعليقاته: «في وقت أغلقت فيه كل المسارح ودور العرض سيكون من الرائع الغوص في خزانات الإبداع في البلاد والاحتفال بتنوع الأشكال والأفكار والأحاسيس». وقد اقترح الحيوانات موضوعاً للوحات الأسبوعين الأولين ضمن المعرض الفني العظيم، لأنه يريد «أن يقطع رسن الحيوان الكامن ويدفع الناس للعثور عليه، حيث يمكن أن يكون حوتاً أو ديناصوراً».

واختار النحات صوراً عدة للحيوانات التي قد تشكل مرجعاً. وسيختار كل أسبوعين فنان مختلف موضوعاً جديداً ويطرحه على الجمهور استجابة لما يأمل المنظمون أن يشكل معرضاً دوّاراً يشمل كل أنحاء البلاد ويمتد حتى 30 أبريل المقبل.