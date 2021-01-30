مصر.. إحالة نجل رجل الأعمال كامل أبوعلي إلى محكمة الجنايات

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت نيابة البحر الأحمر الكلية، اليوم السبت، إحالة المتهم « هيثم كامل أبو علي » إلى محكمة الجنايات ؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها «مي إسكندر إسحاق» حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.

واستندت النيابة العامة في الاتهام إلى شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينة النيابة لموقع الحادث، وما ورد بتقرير «قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة»، وما ثبت من تقرير «مستشفى الغردقة العام»، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة قَبل الحادث وفق صحيفة الأهرام.

وكانت مهندسة مصرية لقيت مصرعها دهسا أسفل سيارة كان يقودها نجل رجل أعمال مصري شهير.

وكشف شهود عيان أن مهندسة مصرية تدعى ماي جايد إسكندر، تبلغ من العمر 43 عاما، لقيت مصرعها دهسا أسفل إطارات سيارة كان يقودها نجل رجل أعمال مصري شهير خلال عودتها من مهمة عمل في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وتبين أن المهندسة التي تقيم في القاهرة كانت قد سافرت للمدينة السياحية يوم الجمعة الماضي لإنجاز مهمة عمل لها، حيث تعمل في مجال الديكور والتصاميم، وفي طريق عودتها للفندق دهستها سيارة تسير بسرعة جنونية كانت قادمة في الاتجاه المعاكس فقتلتها دهسا.