مصر.. حارس عقار يتسلق المواسير ليتلصص على سيدة في غرفة نومها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات ضبط سيدة لرجل يتلصص عليها من نافذة غرفة نومها.

بلاغا تلقته الأجهزة بالجيزة من سيدة أجنبية أفاد بأنها أثناء نومها شاهدت شخصا يتلصص عليها من النافذة ويقوم ببعض الحركات الإباحية، وعقب قيامها فر هاربا عبر المواسير إلى أسفل العقار.

وأظهرت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار، وشاهدته المبلغة أثناء هبوطه من على المواسير، وفقاً لصحيفة صدى البلد.

وبيّنت كاميرات المراقبة بالمكان صحة أقوالها، حيث صعد حارس العقار عبر المواسير للتلصص على المبلغة في غرفة نومها.

وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهم أعترف بقيامه بتسلق المواسير لمشاهد السيدة المبلغة في غرفة نومها، وشاهدته بعد مضى دقائق من تواجده فقام بالنزول مرة أخرى إلى جراج العقار.