بعد 40 عاماً من التوقف.. مصر تعيد تشغيل "نافورة النيل"

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الحساب الرسمي لشركة المقاولون العرب المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور انتهاء تطوير نافورة نهر النيل لتعود للعمل من جديد، بعد حوالي 40 عامًا من التوقف.

ونشرت الشركة صورًا وفيديو، للنافورة في ثوبها الجديد، وعلق هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر حسابه بموقع التواصل "فيسبوك": "عطلانة من 40 سنة وأصبحت منارة مضيئة.. أفضل جملة قرأتها على هذه النافورة.. معبرة عن الحال.. تحيا مصر" وفق صحف مصرية.

يشار إلى أن نافورة نهر النيل، تم إنشاؤها في العام 1956 خلال عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وقد شاركت الوزارات المعنية في تطويرها وفق أحدث المواصفات العالمية.

أبرز المعلومات عن النافورة التاريخية



- أنشأتها شركة يوليوس برجر الألمانية عام 1956 بإشراف حكومة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

- تصميم ألماني بأياد مصرية.

- أنشأت على هيئة طابقين: الأول قطره 9 أمتار، ويخرج الماء من وسط النافورة بارتفاع مائة متر ويحيط بها 16 كشافًا كهربيًا تحت الماء، ويفيض الماء على طابق آخر يخرج منه 32 نافورة صغيرة.

- معها 32 كشافًا كهربيًا تحت الماء، وفي الطابق السفلي 64 ماسورة يخرج منها الفائض، على هيئة ستارة مائية جميلة تحيط بجسم النافورة، وبه 16 كشافًا كهربيًا، للتجميل، وتحذير المراكب من الاقتراب من النافورة.

- تضغط المياه في النافورة طلمبة ذات محرك قوته 950 حصانًا.

- ظهرت واستخدمت في العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "عروس النيل" للبنى عبدالعزيز ورشدي أباظة، كما ظهرت في العديد من الأغاني المصورة وآخرها "يا بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب.

- تعرضت لأعطال مختلفة ومحاولات عديدة للإصلاح في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، حتى اكتفت الحكومة بتشغيلها فقط في المناسبات الرسمية، ثم توقفت عن العمل نهائيا.

-في أبريل 2018 بدأت الحكومة مشروع تطويرها انطلاقا من اجتماع حضره وزير الإنتاج الحربي الراحل محمد العصار ووزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي ووزيرة السياحة آنذاك رانيا المشاط ومحافظ القاهرة ورئيس مجموعة الدعم الإدارى بالبنك الأهلي المصري.