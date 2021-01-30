مشاهد تحبس الأنفاس.. مغامر ينزل جبلاً شديد الانحدار بدراجة!

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يمتلك الدرّاج الإسكتلندي، داني ماكسكيل، ما يمكن اعتباره مستوى براعة وشجاعة خارقين، فهذا الدرّاج الذي يمارس ركوب الدراجات منذ 12 عاماً يمكنه فعل أي شيء بدراجته، مثل الشقلبة إلى الخلف على كرات مطاطية والسير على مختلف معدات الصالة الرياضية.

والآن في أحدث فيديو له، ينزل بدراجاته الهوائية جبلاً شديد الانحدار، وهو يفعل ذلل بجرأة رهيبة مثيرة للإعجاب لمن يهوى المخاطر.

تتطلب تصوير الفيديو حمل دراجته إلى قمة الجبل على ارتفاع 3 آلاف قدم، وذلك قبل البدء برحلة النزول جانب سلسلة جبال "دوب سلابس" الصخرية الأشبه بألواح ملساء على جزيرة سكاي في اسكتلندا.

وفقاً لموقع " نيردست"، يجد متسلقو الجبال رحلة نزول تلك الألواح بـ "المهمة معتدلة الصعوبة"، في العادة، إلا أنها ليست كذلك بالنسبة الى سائق دراجة هوائية.

وقد قال ماكسكيل في مقطع الفيديو: "توفر تلك المنطقة النائية بعضاً من أشد التضاريس انحداراً على الاطلاق، بالإضافة الى خلفية مذهلة لفيلم الفيديو". وكان هدفه الأساسي هذه المرة ركوب تلك الألواح في خط متواصل واختبار ما يمكن أن تقوم به دراجته. وعلى ما يبدو تتطلب الأمر سلسلة مناورات من التوقف والانطلاق المتقطع على الألواح في أسفل الجبل، وتلك كان من الممكن أن تؤدي إلى إصابة خطيرة عند أي منعطف.

وعلى العموم، يصف ماكسكيل الرحلة بالرحلة المثيرة والمخيفة، وبوجه خاص اللوح الاخير في أسفل الجبل والذي يمتد 650 قدماً ويتصف بشدة الانحدار. وقد قال بعد انتهاء الرحلة في مقطع الفيديو: " يا إلهي، كان ذلك مخيفاً"، مضيفاً: "بقدر ما استمتعت بركوب تلك الألواح، فإن المشاعر التي لا تنسى هي مشاعر الارتياح والرضا وأنا عائد على مركب عبر البحيرة بعد الانتهاء من تصوير الفيلم".