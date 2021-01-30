القبض على عصابة تزوير استخدمت جواز سفر النجم العالمي سيلفستر ستالون

المصدر: أ ف ب

أعلنت بلغاريا الجمعة تفكيك شبكة تزوير كبيرة كان أفرادها يستعينون بجواز سفر غريب منسوب زورا إلى الممثل الأميركي سيلفستر ستالون لإقناع الزبائن بمهاراتهم في هذه العمليات الإجرامية.

ويبيّن جواز السفر البلغاري المزوّر الذي عرضنه النيابة العامة البلغارية، النجم الأميركي عاقدا حاجبيه وفاتحا فمه، في صورة لا تراعي الشروط المحددة أوروبياً وعالمياً للصور المستخدمة في الوثائق الثبوتية.

وكانت الشبكة التي تزوّر أيضا أوراقا نقديّة، تستخدم هذا الجواز للترويج لمهاراتها في التزوير.

ووجهت الجمعة اتهامات لأربعة أشخاص بالمشاركة في عمليات التزوير في إطار مجموعة إجرامية منظمة، وإلى اثنين آخرين بتهمة التواطؤ، وفق بيان للنيابة العامة.

وأجرت الشرطة البلغارية تحقيقا بالتعاون مع هيئة "يوروبول" الأوروبية ووكالة الخدمة السرية الأميركية المكلفة مكافحة تزوير العملات بجانب مهمتها الأساسية في حماية الشخصيات.

وكانت السلطات داهمت مطبعة في 2018 خلال طباعة أوراق نقدية مزورة داخل مرآب تحت الأرض في منطقة ساني بيتش الساحلية على البحر الأسود.

وصودرت مستندات مزورة تشمل بطاقات هوية ورخص قيادة وأوراق نقدية من فئة 100 يورو و50 دولارا، بقيمة 681500 يورو و340750 دولارا.

ويحظى سيلفستر ستالون بشعبية كبيرة في بلغاريا حيث شارك في تصوير أفلام عدة في البلاد خصوصا "ذي إكسبندبلز" إضافة إلى أحد أجزاء "رامبو".