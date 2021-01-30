بالفيديو.. إطلاق نار وحرب شوارع في صعيد مصر لسبب غريب

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت محافظة أسيوط بصعيد مصر إطلاق نار وحرب شوارع لسبب غريب.

ونشرت وسائل إعلام مصرية، مقطع فيديو لمشاجرة يعود سببها إلى ركنة "توك توك".

وأشارت إلى أن مشادة كلامية بين أصحاب مخبز "فينو" من قرية النخيلة، وأصحاب ورشة صيانة لـ"التكاتك" من قرية باقور، تحولت إلى "حرب شوارع" في مدينة أبوتيج، بسبب وقوف وانتظار "التكاتك" أمام المخبز، مما جعلها تتطور لمعركة قبلية باسم القريتين، فيما تمكن الأمن من ضبط طرفي المشاجرة.

وكانت أجهزة أمن أسيوط قد تلقت بلاغا من أهالي مدينة أبوتيج، يفيد بإطلاق أعيرة نارية في مشاجرة أمام مساكن البحرية، أمام مطعم عباد الرحمن، وتوجهت قوة من مباحث قسم شرطة أبوتيج إلى مكان الحادثة، وتمكنت من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

بالفيديو.. إطلاق نار وحرب شوارع في صعيد مصر لسبب غريبhttps://t.co/T8NYF29Rsk#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/cxN1DHznzd — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 30, 2021