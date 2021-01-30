العثور على حجر كريم يشبه شخصية "كعكي" المضحكة في افتح يا سمسم

المصدر: البيان الإلكتروني

ينهمك محبو الأحجار الكريمة في البحث عنها في كل مكان، ويسعدون حين يجدونها، على أي شكل وحجم، ولكن هذه المرة كان الحجر الكريم مثيراً للضحك، خاصة وأنه يشبه شخصية "كعكي" في البرنامج العالمي "شارع سمسم" والنسخة العربية منه "افتح يا سمسم".

هذا ما عثر عليه برازيلي عندما فتح صخرة شبيهة بـ "الجيود" تسمى العقيق، في منطقة سوليداد بجنوب البرازيل، وتبين أن الحجر يشبه شخصية شهيرة من دمى شارع سمسم، ذات العيون الزرقاء.

ووصل العقيق إلى مايك باورز، جامع المعادن في كاليفورنيا، عن طريق عالم الأحجار الكريمة البرازيلي لوكاس فاساري، الذي حصل عليه في مجموعة من العقيق من سوليداد. واشترى باورز على الفور عقيق "كوكي مونستر".

وبعد أن نشر صورة حجر العقيق على فيسبوك، حقق انتشارا مذهلاً مع كتابات في الصحف من أستراليا إلى الولايات المتحدة.

يقول باورز: "لم أكن أدرك أن "كوكي مونستر (كعكي في النسخة العربية) كانت معروفة جدا وأنها جزء من التراث الثقافي العالمي". وكشف أنه منذ ذلك الحين، تلقى اتصالا من الممثل الذي يلعب دور "كوكي مونستر" في "شارع سمسم". وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

وقال باورز: "من غير المألوف إلى حد ما العثور على شكل وجه في العقيق، لكن في كثير من الحالات يشبه النظر إلى الغيوم. إنك ترى وجها نوعا ما".

وأضاف أن هناك ميزة فريدة أخرى لعقيق "كوكي مونستر"، وهي أن الوجه يظهر على جانبي الحجر المقطوع. وعادة لا يتم اصطفاف الفراغات بدقة لإنشاء صورة معكوسة.

وقال باورز إنه يخطط في الوقت الحالي للاحتفاظ بالحجر. وإن المطاف قد ينتهي به في متحف أو في أيدي جامع مقتني من الطراز الرفيع.

ونشر لقطات للصخرة على حسابه في "فيسبوك" هذا الشهر، وقال إنه قد عُرض عليه منذ ذلك الحين مبلغ 10000 دولار مقابلها، من قبل خمسة مشترين مختلفين.