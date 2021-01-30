مشهد نادر.. الرمال الذهبية تمتزج بلون الثلج الأبيض في صحراء الجزائر

المصدر: وكالات

في مشهد نادر لا يتكرر كثيرا، امتزجت الرمال الذهبية بلون الثلج الأبيض في صحراء الجزائر، حيث شكّلت حبيبات الجليد بلونها الأبيض لوحات طبيعية ساحرة على الرمال الذهبية، ما أدى إلى خلق هذه المشاهد الساحرة.

ويندر تكرار مثل هذا المشهد في منطقة صحراويّة معروفة بقلة الأمطار، ومناخها الصحراوي الجاف، وارتفاع حرارة الطّقس.

وتمكن المصور الجزائري كريم بوشطاطة، من أن يوثق بعدسته هذه الظاهرة في منطقته بعين الصفراء الصحراوية، في جنوب غرب الجزائر، وفقا لـ "سي إن إن".

وقال بوشطاطة: "راودني شعور غريب وكأنني أمسك آلة التصوير لأول مرة"، مضيفاً أنه كان يتلفت من حوله كثيراً بسبب جمال المنظر.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي وثق فيها بوشطاطة مشهد الصقيع الذي يكسو الكثبان الرملية، إذ سبق له توثيق الكثبان الرملية المكسوة بالثلج في منطقة عين الصفراء لأول مرة في عام 2016، ثم في عام 2018، ليحصل على لقب "صائد الظواهر"، بحسب ما قاله.