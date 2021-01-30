برجان على شكل شجرتين

المصدر: (إعداد- نهى حوّا)

تسعى إحدى شركات الهندسة المعمارية للحصول على إذن تخطيط ناطحتي سحاب في فانكوفر بكندا على شكل «شجرتين» يبلغ ارتفاعهما 117 متراً.

وكان الاستديو «هيثرويك» ومقره في بريطانيا قد أفاد عن اقتراحه تصميمات لمشروع سكني جديد في المدينة، هو أول مشروع شاهق في كندا، حسب وصفه، مشيراً إلى أنه استلهم من شكل الشجرة في تطويره فكرة هياكل عامودية ذات انحناءات لطيفة تربط الناس في الطوابق السفلى بالأبراج العليا.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» سيقام البرجان المؤلفان من 400 شقة سكنية في «حي وست اند» بفانكوفر، وفيما سيضم البرج الغربي 34 طابقاً سيضم البرج الشرقي 30 طابقاً. وستربط البرجين في الأسفل ساحة عامة من خمسة طوابق وصفها الاستديو بأنها تمثل وسيلة راحة نابضة بالحياة في المدينة، مع مجموعة من المرافق التي تشجع على التآزر وخدمة المدينة.

يصف الاستديو المفهوم وراء البرجين بأنه يهدف إلى جلب مستوى جديد من التميز العالمي في التصميم إلى فانكوفر، مع برجين رشيقين مضيئين، وساحة على المستوى الأرضي يمكن أن يصل إليها الجمهور للمشاركة المجتمعية.

لا يزال التخطيط قيد المراجعة حالياً، وهو مفتوح لتلقي ملاحظات الجمهور حتى 14 مارس المقبل، علماً أنه لا يوجد جدول زمني للبناء حتى الآن.