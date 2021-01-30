توقيف ألماني وجّه طائرات لاسلكياً دون صلاحيات

المصدر: (برلين - د ب أ)

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل في العاصمة برلين، بتهمة مراسلة طيارين خلال قيادتهم طائرات أو مروحيات، عبر اللاسلكي، وإعطائهم أوامر، ما عرّض حركة النقل الجوي للخطر.

وأعلنت الشرطة، أمس، أن تعليمات الطيران التي وجهها المتهم للطيارين على مدار 6 أشهر بدت «أكثر احترافية بمرور الوقت».

وذكرت الشرطة أنه كان من الممكن أن تؤدي هذه التعليمات إلى «مناورات طيران خطيرة».

وألقت الشرطة القبض على الرجل (32 عاماً) متلبساً، أول من أمس، بحي كوبنيك في برلين، والذي يبعد عن مطار برلين بنحو 10 كيلومترات.

ويُشتبه في أن الرجل أجرى اتصالات لاسلكية متعددة مع طائرات ركاب وطائرات نقل، وكذلك مع المروحية المشتركة للشرطة الاتحادية وشرطة برلين. وشكلت الشرطة الاتحادية لجنة من متخصصين في خدمات الطيران والاستخبارات الفنية للتحقيق في الجرائم، وقدمت الدعم في ذلك الوكالة الاتحادية للشبكات.

وتم العثور بحوزة الرجل على جهازي لاسلكي بالترددات التي استخدمت في المراسلات. وصودرت الأجهزة كأدلة.

ويجري التحقيق مع الرجل بتهم ارتكاب تدخلات متعددة خطيرة في حركة السكك الحديدية والسفن والحركة الجوية.