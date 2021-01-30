مليونيرة تتناول طعام القطط بهدف الادخار

المصدر: (إعداد- فاتن صبح)

تقدر ثروة إيمي إليزابيث (50 عاماً) بـ5.3 ملايين دولار أمريكي، وتجد هواية في إطباق كفها عليها، والإنفاق منها بمنتهى الحرص، لدرجة أنها تتناول طعام القطط لتزيد من الادخار.

الخمسينية التي تعيش في لاس فيغاس الأمريكية تنفق 1000 دولار في الشهر فقط لا غير، حسبما ذكر موقع «لادبايبل»، وترفض أن تتخطاه أبداً، حتى إنها ابتدعت طرقاً لادخار المال في كافة جوانب حياتها. وقد أكدت في مقابلة تلفزيونية أنها تحرص على إبقاء سخان المياه مطفأ، وقالت: «أقوم بضبطه لمدة 22 دقيقة، الوقت الكافي لتسخين المياه، ولأعلم متى أصبح حمامي جاهزاً، حتى لا أهدر دقيقة زيادة». وتعتبر أن هذه الخطوة فقط توفر لها 80 دولاراً في الشهر.

وفي حين نجحت بطريقة ما في الاحتفاظ بالمنزل بعد طلاقها من زوجها، تمكنت من جعله ينظفه لها بالمجان أسبوعياً، بحجة أن ذلك يحافظ على لياقته البدنية. أما فيما يتعلق بالطعام، فإنها ترفض أن تبذر المال على علب التونة، فتكتفي بتلك البخسة المخصصة للقطط كما تقدمها لضيوفها. وتقر قائلة: «أعلم أن ذهابي إلى حدّ التطرف في الحرص يزعج الكثيرين لكنني لا أهتم».