أسترالي الأول عالمياً في لعبة «بوكيمون غو»

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

نشر لاعب أسترالي يدعى «فليسكينغ» فيديو له أخيراً عبر «تويتش» يظهر تحقيقه المرتبة الخمسين في لعبة «بوكيمون غو» الشهيرة.

بذلك يكون «فليسكينغ» أول واصل لهذه المرتبة المتقدمة، وكتب يشكر جميع المتابعين الذين شهدوا معه تلك اللحظة التاريخية، كما قال وفقاً لموقع «بوليغون». وقد تلته مواطنته لورين بيرتوني.

وكانت شركة «نيانتيك» الأمريكية المطورة للعبة قد قامت برفع مستوى اللعبة من 40 إلى 50 في ديسمبر 2020، علماً أن متطلبات الارتقاء إلى مرتبة أعلى تضمنت أكثر من مجرد اكتساب «الإكس بي». ولا بدّ للاعبي «بوكيمون غو» المجتهدين من إكمال المهمات بغية القفز للمستوى التالي. وقد تمكن بعض اللاعبين من الوصول إلى المرتبة 48 أخيراً إلا أنه وفيما يستعدون لدخول المرحلة 49 أعيد ضبط تقدمهم.