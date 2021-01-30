القبض على سعودي وجّه إشارات خادشة للحياء بالقرب من مركبة امرأة

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة منطقة القصيم بالسعودية القبض على مواطن سعودي قام بتوثيق قيامه بتوجيه إشارات تخدش الحياء بالقرب من مركبة تستقلها امرأة، ونشر ذلك على حسابه، ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش.

وتبين أنه مواطن سعودي في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

صرّح بذلك المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".