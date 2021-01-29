ماذا تعرف عن عملة الحمار النقدية؟

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت العملات النقدية تطورات عديدة منذ أن صارت الطريقة الرسمية للتعامل الاقتصادي بعد "المقايضة".

ولا تخلو قصص العملات الورقية من الغرابة والدهشة، إليكم أبرز العملات الغريبة حول العالم منذ إصدارها.

عملة رئيس الكونغو

ولأن دولة الكونغو الديمقراطية كانت تعاني من أزمات اقتصادية في عهد حاكمها جوزيف موبوتو، قررت الحكومة طباعة الأوراق المالية دون وجه الزعيم موبوتو توفيرًا للنفقات.

نقود الحمار

اعتادت الحكومة الألمانية والنمساوية بعد الحرب العالمية الأولى، طبع عملات أسموها عملات الطوارئ منها عملات "الحمار".

عملة أينشتاين

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن جوريون طبع هذه العملة الإسرائيلية، بعد أن منح العالم آينشتاين لقب رئيس إسرائيل الشرفي.

عملة برقم خيالي

عام 1994، تم صك عملة غريبة من نوعها وهي ورقة بـ 500.000.000.000.000.000.000 دينار لتصبح أكبر عملة ورقية في يوغسلافيا.

دولارات جزر كوك

ينحصر تداول هذه العملة داخل جزر الكوك فقط، ولايوجد أي بنك في العالم بأسره يقبلها رغم أن قيمتها الشرائية 10 دولارات.

أكبر عملة في العالم

عملة فلبينية، وتمت طباعتها عام 1998، كي تحتفل البلاد باستقلالها عن إسبانيا، وكانت الورقة الواحدة منها تعادل 3700 دولار أمريكي.

عملة بـ100 تريليون دولار

بدأت زيمبابوي في طباعتها بداية من يناير 2009، وتبلغ قيمتها 100 تريليون دولار زيمبابوي، لكنها تعادل 300 دولار أمريكي فقط.