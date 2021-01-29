"الإفتاء المصرية" توضح حكم تحميل برامج الكمبيوتر المسروقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تحميل برامج الكمبيوتر المسروقة من الإنترنت، مؤكدةً تحريم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، خلال فيديو نشرته الدار عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، إن الذين يكسرون حماية البرامج لنسخها وتحميلها يفعلون فعلاً مجرَّماً قانوناً وغير جائز شرعاً.

وأضاف عثمان أنه بعد انتشار البرامج التي تم فك شيفرة حمايتها يجوز للمستخدمين الانتفاع بها، برغم حرمانية ذلك على الفاعل الأصلي الذي فك الشيفرة، وذلك عملاً بالقاعدة التي تنص على أنه يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء.

وذكر أنه في هذه الحالة التي يكون فيها البرنامج منتشراً بالفعل على شبكة الإنترنت لا يقع الإثم على المنتفع به لأنه من المشاع، ناصحاً بشراء البرامج الأصلية والبعد عن الشبهة تماماً.