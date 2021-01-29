المتهم بحريق سوق التوفيقية في مصر يكشف عن دافعه الغريب

المصدر: البيان الإلكتروني

قبضت أجهزة الأمن المصرية على المتهم الذي أضرم النيران في أكشاك بيع إكسسوارات السيارات، صباح اليوم، بشارع التوفيقية في القاهرة.

واعترف الجاني، الذي يبلغ من العمر 36 عاماً، بارتكابه الواقعة، موضحاً أن الدافع كان خلافه مع والده وأشقائه على الميراث، وذلك وفقاً لما نشره موقع صحيفة "الشروق".

وكان الحريق الهائل قد امتد إلى 14 فرشاً وكشكاً، مسبباً خسائر في 200 محل تجاري بسبب الماس الناتج عن النيران.

وساعد على نشوب الحريق بسرعة عدم تزويد مكان الحادث بأنظمة المكافحة والإنذار، إلا أن قوات الحماية المدنية بذلت مجهوداً كبيراً للسيطرة على النيران منعاً لامتدادها في المركز التجاري الذي يتكون من مستوى أرضي و5 طوابق.