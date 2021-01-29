ما استعمالات منديل العنق لدى مضيفات الطيران؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يشكّل منديل العنق الذي ترتديه مضيفات الطيران في جميع أنحاء العالم مظهراً للأناقة، إلا أن كثيرين قد لا يعلمون أن له استعمالات أخرى.

فقد أوضحت مضيفة روسية، في مدونتها على تطبيق "تيك توك"، بحسب ما نشر موقع "سبوتنيك" الإخباري، أن مناديل العنق تمثل بطاقة اتصال لكل شركة طيران.

وذكرت أن هذا الدور الذي تؤديه مناديل العنق يتم عن طريق الألوان التي يحملها كل منديل، مشيرةً إلى أنها تكون مصبوغة بألوان كل شركة.

ولفتت إلى أهمية أخرى لذلك الوشاح الأنيق الذي يزيّن رقاب المضيفات تتضح في حالات الطوارئ، بحيث يمكنه إنقاذ حياة المضيفة نفسها أو أحد الركاب.

وبينت أنه عادة ما يتم استخدام تلك المناديل عند امتلاء الطائرة بالدخان لتغطية الأنف والفم تجنباً للاختناق.