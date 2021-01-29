الصين تعدم مسؤولاً سابقاً أدين بتعدد الزوجات والفساد

المصدر: وكالات

أعدمت الصين اليوم (الجمعة) مسؤولاً مصرفياً كبيراً بعد أن أدانته بتهمة تلقي رشاوى بـ 260 مليون دولار، وتهم فساد أخرى، بالإضافة إلى تعدد الزوجات.

وذكر تلفزيون الصين الرسمي إن الرئيس السابق لإحدى أكبر شركات إدارة الأصول الخاضعة لسيطرة الدولة في الصين، ويدعى "لاي تشياومين"، أعدم اليوم من قبل محكمة في مدينة تيانجين بشمال البلاد، غير أنه لم يتم تحديد كيف تمت عملية الإعدام.

وذكرت محكمة الشعب العليا الصينية التي وافقت على أمر الإعدام أن "قيمة الرشاوى التي تلقاها لاي تشياومين كانت كبيرة للغاية، وكانت ظروف الجريمة خطيرة بشكل خاص كما كان أثرها الاجتماعي شديدا"، فيما أشارت محكمة تيانجين إلى أنه أظهر "نية خبيثة للغاية" وأساء استغلال منصبه للحصول على المبلغ الضخم.

كما أدين بتعدد الزوجات بعد أن عاش مع امرأة "كرجل وزوجته لفترات طويلة" خارج إطار الزواج، وأنجب أطفالا غير شرعيين.