حريق هائل في سوق التوفيقية وسط القاهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

اندلع حريق ضخم في عدد من المحال التجارية بمنطقة سوق التوفيقية، وسط العاصمة المصرية القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وأسفر الحريق عن تضرر أكثر من 22 محلاً تجارياً في المنطقة التجارية الشهيرة وسط العاصمة، حيث تنتشر محال قطع غيار وملحقات السيارات، على بعد أمتار معدودة من دار القضاء العالي.

ودفعت أجهزة الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء لمحاصرة الحريق للحيلولة دون امتداده إلى محال أخرى أو وحدات سكنية. ولم تعلن وزارة الصحة المصرية حتى اللحظة وقوع إصابات أو وفيات جرّاء الحريق.



وبحسب بيان صادر عن محافظة القاهرة، فقد اندلع الحريق في البداية بعقار خالٍ من السكان، ثم انتقل إلى عقار مجاور به عدد من المحال التجارية، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة عدد 13 سيارة إطفاء وعربتي خزان من إطفاء الحريق، من دون وقوع مصابين، فيما تستمر عملية التبريد.

وبدأت النيابة العامة المصرية وأجهزة البحث الجنائي، معاينة موقع الحادث لبيان أسباب الحريق، فيما رجحت مصادر أمنية لصحيفة الأخبار المصرية أن يكون سبب اندلاع الحريق "ماس كهربائي".