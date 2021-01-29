بفرمان من حماتها.. عروس تحضر حفل زفافها بفستان أسود

المصدر: البيان الإلكتروني

تنتظر أي فتاة حفل زفافها لترتدي الفستان الأبيض الذي لطالما تمنت أن تظهر به، ولكن قامت إحدى السيدات بالحكم على عروس ابنها بأن ترتدي فستانا أسود وحطمت أحلامها.

ووفقا نشر موقع صدى البلد نقلاً عن صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن عروساً تبلغ من العمر30 عاما، قامت بنشر مشكلتها عقب زقاقها بشهرين و أوضحت أن فرحتها انطفأت في يوم زفافها بعد أن طلبت منها حماتها عدم ارتداء فستانا أبيض في الزفاف.

وأشارت الشابة إلى أن حماتها اعترضت على ارتدائها فستانا أبيض في حفل زفافها، وعللت طلبها بأن العروس سبق لها الزواج من قبل وأن من عادات وتقاليد أسرة العريس إذا كانت العروس قد تزوجت من قبل لا ترتدي فستاناً أبيض إذا تزوجت مرة أخرى.

انهارت كل طموحات الشابة في يوم زفافها، وقامت بارتداء فستانا أسود اللون، وتعرضت لانتقادات لاذعة من صديقاتها بسبب لون الفستان، ولكنها أوضحت ان الأمر محسوم فإذا لم ترتد الأبيض في ذلك اليوم فلا داعي لاختيار لون آخر فالأسود ملائم للموقف الحزين الذي وقعت فيه.