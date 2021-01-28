يقطع أنفه وشفته ليكون كائناً فضائياً

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم شاب فرنسي على فعل غريب بأن قام بقطع أنفه وشفته العليا لكي يكون كائناً فضائياً.

وبحسب صحيفة "ميرور" الفرنسية فقد قام أنتوني لوفريدو البالغ من العمر 32 عاما على قطع أنفه وشفته العليا ليكون "كائنا فضائيا أسود"، كما قام بتعديلات كبيرة على شكل وجهه بما في ذلك مقلتا عينيه وغطى نفسه بالوشم ليبدو كأنه كائن أسود من خارج كوكب الأرض.

وفي هذا الاطار، قال لوفريدو الذي يوثق التغييرات الجسدية التي أجراها لمتابعيه على تطبيق "انستغرام"، إنه أزال أنفه في إسبانيا لأن هذا الإجراء غير قانوني في فرنسا، وبخلاف الثقب والوشم، فقد قام بأغلب تعديلات الجسم في العديد من البلدان الأوروبية التي لا تجرم هذا الإجراء. وكتب منشورا عبر حسابه يقول فيه "الآن يمكنني أن أمشي ورأسي مرتفعا، شكرا لكل الأطباء، أنا فخور بما فعلناه معا".

واعترف الشاب الفرنسي بأنه يعاني أثناء تناول الطعام بعد أن إزال شفته العليا وأجرى عملية جراحية لشق لسانه ليبدو مثل الثعبان. لكنه رغم كل ذلك ما زال متحمسا لإجراء المزيد من التعديلات؛ حيث يحلم بإزالة جلده بالكامل واستبداله بمعدن وخاصة الذراعين والساقين والأصابع ومؤخرة الرأس حتى يبدو وكأنه أشبه بـ كائن فضائي حقيقي.