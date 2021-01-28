فيديو مروع.. سقوط مكيف هواء على رأس رجل إطفاء

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب رجل إطفاء في نيويورك بضربة على رأسه بعدما سقط مكيّف هواء عليه بينما كان مع فريق من الإطفائيين يخمدون حريقاً في بروكلين.

ووثّق مقطع فيديو الحادثة وظهر الإطفائي الّذي لم يتم الكشف عن اسمه وهو يسير في الشارع قبل سقوط مكيّف على رأسه في ضربة خاطفة أسقطته على الأرض فهرع زملاؤه لمساعدته.

ولحسن الحظ فقد نجا الرجل ونُقل إلى المستشفى وحالته مستقرّة.