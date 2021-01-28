تفاصيل صادمة حول سرقة ممثلة ومحاولة اغتصابها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمصر تفاصيل قيام ملثمين بسرقة 65 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من داخل فيلا ممثلة ومحاولة اغتصابها في حدائق أكتوبر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سمسار سيارات و3 آخرين.

وأضافت التحريات أن المتهم الرئيسي تعرف على الممثلة أثناء بيع إحدى السيارات الخاصة وبها، وتردده على فيلتها أثناء عملية البيع.

وأكدت التحريات أن المتهم كان يمر بضائقة مالية فى الفترة الأخيرة فاتفق مع شقيقه وعديله وشخص ثالث على سرقتها، وانتهوا من وضع خطة الجريمة.

وأشارت التحريات إلى أن سمسار السيارات قام بتوصيلهم إلى مكان الفيلا وانتظرهم داخل سيارته، وتلثم المتهمون ما عدا أحدهما وطرق على الباب وادعى أنه من شركة الغاز ويرغب في معاينة العداد بالمطبخ.

وأضافت التحريات أنه عقب سماح المجنى عليها له بالدخول قام المتهم بتهديدها بالسلاح وقاموا باصطحابها للداخل وتقييد يديها، وظلوا يبحثون عن المشغولات الذهبية ومبالغ مالية وفق موقع فيتو.

وأكدت التحريات أن المتهمين سرقوا 65 ألف جنيه ومشغولات ذهبية، وحاولوا اغتصاب الممثلة لكنها استغاثت بالجيران فخافوا من افتضاح أمرهم وفروا هاربين وبحوزتهم المسروقات.

وكان المقدم طارق مدحت رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر تلقى بلاغا من أمن كمبوند، يفيد بسماع أصوات استغاثة من داخل فيلا الممثلة وباستكشاف الأمر عثروا على الممثلة مقيدة مع سرقة مسكنها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبمناقشة الممثلة أكدت أنها سمعت أحدا يطرق على الباب وباستطلاعها الأمر وجدت شخصا ادعى أنه من شركة الغاز، ويرغب في معاينة العداد بالمطبخ وسمحت له بالدخول، فاكتشفت ان معه شخصين ملثمين وقاموا بتقييدها وسرقة 65 ألف جنيه ومشغولات ذهبية، وحاولوا التعدي عليها جنسيا، لكنهم فروا هاربين عندما استغاثت بالجيران والأمن.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأقر السمسار بأنه سبق وتعامل مع الممثلة في بيع سيارة، وعلى علم بأنها ميسورة الحال فاتفق مع المتهمين على ارتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.