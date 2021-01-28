المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات يقود سيارة دفع رباعي على طريق مزدحم في باكستان.

ويُظهر المقطع الطفل وهو يقود سيارة تويوتا لاند كروزر باحتراف على طريق سريع مزدحم في مدينة ملتان.

شاهد.. طفل في الخامسة يقود سيارة رباعية على الطريق السريع https://t.co/YxBSgBF371#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/clCVGjl6F8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 28, 2021

ونشر مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي يُدعى "طلحة" مقطع فيديو الطفل خلال تواجده على طريق بوسان المزدحم في ملتان.

وعلق طلحة "طفل صغير يقود سيارة لاند كروزر في ملتان. كيف وصلت قدماه الصغيرتان إلى الدواسات؟

وشرعت الشرطة الباكستانية في اتخاذ إجراءات للتعرف على والدي الطفل الصغير بعد انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع.

وأثارت اللقطات غضبًا وقلقًا بين المشاهدين وسلطت الضوء مرة أخرى على قضية القيادة دون السن القانونية.

وفي قسم التعليقات، انتقد العديد من الأشخاص والدي الطفل لأنهم سمحوا له بالقيادة في مثل هذه السن المبكرة وقالوا إن ذلك سيعرضه هو والآخرين من حوله للخطر.