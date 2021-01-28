انتحار طفلة مصرية تعرضت للتنمر بسبب وزنها الزائد

المصدر: البيان الإلكتروني

انتحرت طفلة مصرية تبلغ من العمر 13 سنة، بشنق نفسها داخل مسكنها، بسبب تعرضها للتنمر نتيجة السمنة التى تعاني منها.

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفلة داخل مسكنها، وبعد انتقال رجال المباحث إلى مكان البلاغ، تم العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، وتوصلت التحريات التى أجريت، أن الطفلة ساءت حالتها النفسية فى الآونة الأخيرة، بسبب تعرضها للتنمر من صديقاتها، نتيجة وزن جسدها الزائد، والسمنة التى تعاني منها، وفق "اليوم السابع".

وأشارت التحريات أن الطفلة استغلت تواجدها بمفردها فى المنزل، وعلقت حبلاً بنافذة الغرفة، وشنقت نفسها، وأكد أفراد أسرتها أنهم عثروا عليها مفارقة للحياة، ولم يشتبهوا فى وفاتها جنائياً، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.