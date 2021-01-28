المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة المصرية من ضبط المتهمين باستدراج اليوتيوبر أحمد حسن وتصويره في أوضاع مخلة، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بحدائق الأهرام؛ بسبب قيام المجني عليه بتهديد السيدة بنشر صور تجمعها قبل الزواج.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من اليوتيوبر أحمد حسن، بتعرضه للابتزاز من قبل فتاة استدرجته إلى شقتها، وقامت بتهديده هو وزوجها وإجباره على تصويره في أوضاع مخلة وإجباره على لبس ملابس حريمي؛ والتوقيع على إيصالات أمانة بمبالغ ماليةوفق صحيفة الوطن.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين صحة البلاغ، ونجحت القوات من ضبط المتهمين؛ وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب تهديد المجني عليه المتهمة بنشر صور تجمعها قبل الزواج فقررت بالاشتراك مع زوجها باستدراجه وإرغامه على توقيع إيصالات أمانة؛ المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.